BBB 26: Ana Paula e Cowboy se estranham e brother acusa sister de se fazer de vítima

A jornalista e o empresário voltaram a trocar farpas na cozinha

Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula e Cowboy se estranham e brother acusa sister de se fazer de vítima

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy voltaram a se estranhar no BBB 26 na manhã desta terça-feira (17).

Depois de trocarem farpas durante o Sincerão, a sister relembrou uma discussão que eles tiveram recentemente.

“Cada um tem seu jogo, mas o seu eu descobri naquele dia ali no sofá, junto com o Juliano [Floss]”, comentou a loira, ao que o brother ironizou dizendo que foi “cruel” naquele momento.

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