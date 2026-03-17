BBB 26: Ana Paula e Jonas voltam a brincar: "Queria ver um sinão de sunga"

Jordana e Samira também participaram do papo descontraído

Na Telinha - 17 de março de 2026

A relação de Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach melhorou bastante no BBB 26.

Na tarde desta terça-feira (17), a jornalista e o modelo voltaram a brincar a respeito da fantasia que o brother está usando para cumprir o Castigo do Monstro.

“Eu queria ver um sinão de sunga, nunca vi um sinão de sunga.

Seria meu sonho”, disparou a mineira, enquanto o gaúcho limpava a piscina.

Presente no momento, Jordana acabou fazendo um comentário sobre a sunga do loiro.

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