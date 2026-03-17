BBB 26: Breno é eliminado com 58,96% dos votos

Biólogo enfrentava Ana Paula Renault e Leandro Boneco na disputa

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BBB 26: Breno é eliminado com 58,96% dos votos

O participante Breno foi eliminado nesta terça-feira (17) do BBB 26 com 58,96% dos votos.

Ele disputava a permanência no reality contra Ana Paula Renault e Leandro Boneco, em um Paredão formado após as dinâmicas da semana.

Ao longo do jogo, Breno afirmou em diferentes momentos que adotava uma estratégia individual, baseada em alianças pontuais com o objetivo de eliminar adversários específicos.

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Entre os principais alvos citados por ele estavam Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana.

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