BBB 26: Cowboy se irrita com Milena e Ana Paula após ser questionado sobre carreira de cantor

O empresário negou, mais uma vez, os planos de voltar aos palcos

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BBB 26: Cowboy se irrita com Milena e Ana Paula após ser questionado sobre carreira de cantor

Os planos de Alberto Cowboy de retomar a carreira de cantor seguem repercutindo no BBB 26.

Na tarde desta terça-feira (17), Milena confrontou o empresário a respeito do interesse de voltar aos palcos.

Em 2007, quando foi eliminado do BBB 7 com altíssima rejeição, o brother lançou uma dupla sertaneja e chegou a fazer alguns shows, mas a empreitada musical não foi bem sucedida.

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Durante a última Festa do Líder, um dos patrocinadores do programa mandou instrumentos musicais para o veterano usar na ocasião.

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