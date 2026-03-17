BBB 26: Cowboy se irrita com Milena e Ana Paula após ser questionado sobre carreira de cantor
O empresário negou, mais uma vez, os planos de voltar aos palcos
Os planos de Alberto Cowboy de retomar a carreira de cantor seguem repercutindo no BBB 26.
Na tarde desta terça-feira (17), Milena confrontou o empresário a respeito do interesse de voltar aos palcos.
Em 2007, quando foi eliminado do BBB 7 com altíssima rejeição, o brother lançou uma dupla sertaneja e chegou a fazer alguns shows, mas a empreitada musical não foi bem sucedida.
Durante a última Festa do Líder, um dos patrocinadores do programa mandou instrumentos musicais para o veterano usar na ocasião.