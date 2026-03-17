BBB 26: Marciele e Jordana rompem aliança após "ajudinha" de Ana Paula: "Confiei na pessoa errada"
A dançarina e a advogada se desentenderam no jogo logo depois do último Sincerão
A aliança entre Marciele e Jordana foi por água abaixo após o Sincerão da última segunda-feira (16).
Alertada por Ana Paula Renault sobre o papel de boba que estava fazendo junto aos aliados, a cunhã se queixou da “amiga” no BBB 26.
“Eles estão tentando colocar a história de vocês por debaixo dos panos, mas eu gosto do caos”, disparou a veterana, ao que a advogada negou.
“Você tem que entender, Jordana, que eles se protegem”, alertou a jornalista.
“Cuide do seu grupo”, retrucou a ex-Casa de Vidro do Centro-Oeste.