Coração Acelerado: Alaor corta verba do filho e salva negócio de Janete
Alaorzinho entra na disputa pelo Mequetrefe com ex-noiva e perde feio
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) descobre que Janete (Letícia Spiller) está interessada em comprar o Mequetrefe, entra na disputa só para acabar com o sonho da ex-noiva, mas será impedido por Alaor Amaral (Marcos Caruso) de cometer injustiça.
Zilá (Leandra Leal) conseguiu convencer o marido de que a sua irmã voltou para Bom Retorno para acabar com a família do casal, sendo capaz de usar Agrado (Isadora Cruz) para separar Naiane (Isabelle Drummond) de João Raul (Filipe Bragança).