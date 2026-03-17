Coração Acelerado: Naiane rouba identidade de Diana e engana João Raul com farsa

Com ajuda de aliados, vilã cria farsa para tomar lugar de Agrado

Na Telinha - 17 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) dará início a um plano para manipular João Raul (Filipe Bragança).

Após descobrir a possibilidade de Agrado (Isadora Cruz) ser, na verdade, Diana — a garota que marcou o passado do cantor — a vilã percebe que pode usar essa informação para virar o jogo a seu favor.

Determinada a ocupar o espaço da rival, Naiane começa a investigar a história e procura aliados para transformar a descoberta em uma estratégia.

Zilá (Leandra Leal) e Ronei (Thomás Aquino) passam a participar da articulação, ajudando a construir uma narrativa capaz de convencer João Raul de que ela é a verdadeira Diana.

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