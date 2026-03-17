Filme de Anitta na Globo é retomado e vai sair do papel

Projeto estava decolando em 2024, mas foi interrompido

Na Telinha - 17 de março de 2026

Projeto de Anitta que estava ganhando vida na Globo, mas que foi paralisado em meados de 2024, foi retomado agora.

Ela estrelará um filme na emissora, cujas filmagens devem ser iniciadas ainda este ano.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta terça-feira (17) e traz que a Globo tem outros projetos em seu Núcleo de Filmes que começaram a andar.

Um deles é Maravilha!, estrelado por Marcus Majella.

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