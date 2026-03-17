João Kleber sai do estúdio da RedeTV! e flagra traição

Marido e mulher trocaram acusações em bar

Na Telinha - 17 de março de 2026

João Kleber quebrou o protocolo no último domingo (15) e saiu do estúdio da RedeTV!

para flagrar uma traição em um bar.

“Você me traiu”, disse uma pessoa testada durante o Para Aqui.

Ao passo que o clima ia esquentando, João Kleber saiu das dependências da RedeTV!, em Osasco, e comandou um desfecho inédito do programa.

O apresentador e a esposa do testado seguiram até um bar, onde um marido se encontrava com a sedutora.

Leia conteúdo completo aqui.