João Kleber sai do estúdio da RedeTV! e flagra traição

Marido e mulher trocaram acusações em bar

Na Telinha -
João Kleber sai do estúdio da RedeTV! e flagra traição

João Kleber quebrou o protocolo no último domingo (15) e saiu do estúdio da RedeTV!

para flagrar uma traição em um bar.

“Você me traiu”, disse uma pessoa testada durante o Para Aqui.

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Ao passo que o clima ia esquentando, João Kleber saiu das dependências da RedeTV!, em Osasco, e comandou um desfecho inédito do programa.

O apresentador e a esposa do testado seguiram até um bar, onde um marido se encontrava com a sedutora.

Leia conteúdo completo aqui.

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