João Kleber sai do estúdio da RedeTV! e flagra traição
Marido e mulher trocaram acusações em bar
João Kleber quebrou o protocolo no último domingo (15) e saiu do estúdio da RedeTV!
para flagrar uma traição em um bar.
“Você me traiu”, disse uma pessoa testada durante o Para Aqui.
Ao passo que o clima ia esquentando, João Kleber saiu das dependências da RedeTV!, em Osasco, e comandou um desfecho inédito do programa.
O apresentador e a esposa do testado seguiram até um bar, onde um marido se encontrava com a sedutora.