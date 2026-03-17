Lucio Mauro Filho revela que o pai quis impedi-lo de ser ator: "Era um sofrimento"

Em entrevista ao Sem Censura, ele relembrou conselhos que recebeu do veterano

Na Telinha - 17 de março de 2026

Lucio Mauro Filho revelou, em participação no Sem Censura, da TV Brasil, que o pai, Lucio Mauro (1927-2019), quis impedi-lo de seguir a carreira de ator.

Aos 51 anos, ele relembrou o conselho do veterano para não se dedicar à área durante a infância, o que só aconteceu após alcançar certa maturidade.

“Ele tentou se poupar de ter um filho artista”, explicou Lucio Mauro Filho no papo com Cissa Guimarães.

Ele contou que o irmão mais velho, Alexandre Barbalho, já seguia a carreira artística, o que fez o patriarca se preocupar com o destino de mais um artista na família.

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