Mais fácil do que parece: como fazer pão de batata para o lanche

Receita simples ensinada em canal de culinária mostra como preparar pão de batata macio e recheado para o café da tarde

Gabriel Yuri Souto - 17 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube/@MaisReceitas)

O pão de batata é um dos preparos caseiros mais populares no café da tarde. Macio, saboroso e versátil, ele combina com diversos recheios ou até mesmo pode ser servido puro. Um vídeo publicado no canal Mais Receitas, no YouTube, ensina um método simples para preparar pão de batata fofinho em casa.

No conteúdo, o criador do canal mostra o passo a passo da receita e explica como conseguir uma massa leve, macia e fácil de trabalhar.

Massa leva batata cozida e ingredientes simples

Primeiramente, a receita começa com a mistura dos ingredientes líquidos e da batata, que ajuda a deixar a massa mais macia.

Na tigela, entram os seguintes ingredientes:

2 ovos

1 xícara de leite morno

10 g de fermento biológico seco

50 ml de óleo

1 colher e meia de açúcar

1 colher de sopa de manteiga

1 batata inglesa cozida e amassada

Depois disso, basta misturar bem todos os ingredientes até formar uma base homogênea.

Farinha deve entrar aos poucos

Em seguida, chega o momento de adicionar os ingredientes secos.

A receita leva cerca de 500 g de farinha de trigo e meia colher de sopa de sal. No entanto, o canal recomenda acrescentar a farinha gradualmente.

Isso acontece porque cada tipo de farinha absorve quantidades diferentes de líquido. Portanto, adicionar aos poucos ajuda a alcançar o ponto ideal da massa.

Assim que a massa ganha consistência, é hora de levá-la para a bancada.

Sova deixa a massa mais macia

Depois de transferir a massa para a bancada, o próximo passo é sovar por aproximadamente 10 minutos.

Durante esse processo, a massa fica mais lisa, elástica e macia. Em seguida, ela deve voltar para a tigela e descansar coberta com um pano.

Nesse período, o fermento começa a agir. Como resultado, a massa cresce até dobrar de volume.

Massa pode ser recheada ou servida simples

Após crescer, basta retirar o ar da massa e dividir em porções.

No vídeo do canal Mais Receitas, cada pedaço foi dividido em porções de aproximadamente 90 gramas.

Depois disso, o cozinheiro abre a massa na mão ou na bancada e adiciona o recheio. Na receita apresentada, ele utilizou frango com queijo.

Por outro lado, quem preferir pode variar os recheios ou preparar apenas o pão simples para acompanhar o café da tarde.

Forno quente garante pão dourado

Depois de modelar os pães, basta colocá-los em uma forma untada.

Em seguida, os pães descansam por cerca de 20 minutos, o que permite que cresçam novamente.

Antes de levar ao forno, o cozinheiro pincela gema de ovo por cima, o que ajuda a deixar o pão dourado.

Por fim, leve ao forno pré-aquecido a 200 °C até que os pães fiquem dourados e macios.

Segundo o canal Mais Receitas, o resultado é um pão extremamente fofinho e perfeito para preparar em casa.

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