Muito mais do que limpar: veja para que serve o sabonete de enxofre da Granado

Produto conhecido pelo preço baixo ganhou destaque nas redes sociais por seus diversos usos nos cuidados com a pele

Gabriel Yuri Souto - 17 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Um item simples e barato tem chamado atenção nas redes sociais por suas múltiplas utilidades no cuidado diário. O sabonete de enxofre da Granado foi tema de um vídeo publicado pela criadora de conteúdo Cleidijane Reis, que destacou diferentes benefícios do produto no cotidiano.

Segundo ela, muitas pessoas ainda não conhecem todas as possibilidades de uso desse sabonete, que pode ser encontrado por menos de oito reais em farmácias e mercados.

De acordo com a criadora do conteúdo, o produto se tornou um aliado acessível para cuidados com a pele e higiene pessoal.

Sabonete de enxofre é conhecido pelos benefícios para a pele

O sabonete de enxofre se tornou popular principalmente por suas propriedades relacionadas ao cuidado dermatológico.

O enxofre possui ação antisséptica, antibacteriana e adstringente, características que ajudam a controlar a oleosidade da pele.

Por esse motivo, muitas pessoas utilizam o produto para auxiliar no tratamento de:

acne e espinhas

excesso de oleosidade

cravos

irritações leves na pele

Além disso, o sabonete também pode contribuir para manter a pele mais limpa e equilibrada.

Produto tem preço acessível e uso simples

Outro ponto destacado no vídeo envolve o custo do produto.

Segundo Cleidijane Reis, o sabonete pode custar menos de R$ 8, o que o torna uma opção acessível para quem busca cuidados básicos com a pele.

Além disso, o uso é simples. Basta aplicar o sabonete durante o banho ou na lavagem do rosto, criando espuma e enxaguando em seguida.

Apesar disso, especialistas costumam recomendar o uso moderado, principalmente para pessoas com pele sensível, já que o enxofre pode causar ressecamento em alguns casos.

Produto versátil no cuidado diário

De acordo com o conteúdo publicado no canal, o sabonete de enxofre pode se tornar um item útil na rotina de cuidados pessoais.

Por reunir propriedades de limpeza profunda e controle de oleosidade, o produto se destaca como uma alternativa prática e econômica.

Assim, muitas pessoas passaram a incluir o sabonete na rotina de higiene diária, especialmente para manter a pele mais limpa e equilibrada.

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