Murilo Rosa dá carro para atleta ao vivo na Globo: "Não esperava"; vídeo

Ator surpreendeu Henrique Marques, campeão mundial de taekwondo

Na Telinha -
Murilo Rosa dá carro para atleta ao vivo na Globo: "Não esperava"; vídeo

No Encontro desta terça-feira (17), comandado por Patrícia Poeta na Globo, Murilo Rosa deu um carro de presente para Henrique Marques, primeiro homem do Brasil a ser campeão mundial de taekwondo.

O ator também é atleta e um incentivador da modalidade esportiva.

Amigo de Henrique Marques e considerado por ele como um padrinho, Murilo Rosa havia prometido dar o carro de presente se ele conseguisse o ouro no Mundial de taekwondo.

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O artista cumpriu a promessa ao vivo e entregou uma chave gigante ao atleta.

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