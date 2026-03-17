Qual o final de Rosana em Terra Nostra? Saiba o que acontece com ela
Personagem decide com quem vai ficar nos últimos capítulos da novela
Rosana (Carolina Kasting) terá um final feliz em Terra Nostra.
Ela desiste de conquistar Matteo (Thiago Lacerda) e decide ficar com Marco Antônio (Marcello Antony) nos últimos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
Marco Antônio e Rosana vão se reaproximar ao constatarem que não vão conseguir separar Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo.
Os dois decidem ficar juntos, mas ainda terão desafios a enfrentar.