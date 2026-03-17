Ratinho não se arrepende de críticas a Erika Hilton: "Lacração"

Ao vivo no SBT, apresentador disse que não vai mudar

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Ratinho não se arrepende de críticas a Erika Hilton: "Lacração"

Ratinho voltou a fazer seu programa ao vivo nessa segunda-feira (16) e se pronunciou sobre a polêmica da semana passada, quando foi acusado de cometer transfobia contra Erika Hilton.

“Fui envolvido em um verdadeiro furacão depois de dar uma opinião aqui”, minimizou no SBT.

“É o meu jeito direto e reto de falar as coisas e, nos tempos atuais, quem fala a verdade pode ser vítima de patrulhamento e lacração, o que no meu tempo não tinha”, acrescentou.

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