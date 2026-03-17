Três Graças: Casal "Loquinha" faz convite a desconhecido: "Podemos"

Lorena e Juquinha trocam confidências sobre relações homoafeitvas com Michelangelo

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Três Graças: Casal "Loquinha" faz convite a desconhecido: "Podemos"

Nos próximos capítulos de Três Graças, Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) curtem um dia de sol no clube, conhecem Michelangelo (Luiz Fernando Guimarães) e trocam confidências com o novo amigo.

Trabalhando em um bar, a filha de Ferette (Murilo Benício) aproveita a folga para passar mais tempo com a policial.

O casal irá tomar banho de piscina e, durante o momento de descontração, a irmã de Leonardo (Pedro Novaes) percebe o olhar fixo de um homem.

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