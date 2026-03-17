Três Graças: Ferette se despede da Fundação vaiado

Rogério prova que está vivo e reassume a presidência da empresa que fundou

Na Telinha - 17 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) deixa a Fundação humilhado, depois que Rogério (Eduardo Moscovis) regularizar a sua situação, provando que está vivo, e retomar a frente dos negócios.

Quando voltou à vida, o ex-marido de Arminda (Grazi Massafera) pensou em abrir uma nova empresa para competir com o vilão, mas voltou atrás depois que Gerluce (Sophie Charlotte) o fez enxergar que o correto é tomar o que lhe foi tirado.

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