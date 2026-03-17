Três Graças: Gerluce é presa por Paulinho e faz revelação sobre morte de seu pai
Antes de ser levada pela polícia, jovem aponta funcionário de Ferette como assassino
Nos próximos capítulos de Três Graças, a investigação sobre o roubo da escultura provoca uma virada dramática na vida de Gerluce (Sophie Charlotte).
Novas pistas passam a ligar a jovem diretamente ao desaparecimento da obra, que escondia dinheiro em seu interior, colocando-a no centro do caso.
Ao mesmo tempo, o cerco policial começa a se fechar.
Paulinho (Romulo Estrela) analisa informações sobre o atentado que sofreu ao lado da namorada e passa a suspeitar que Ferette (Murilo Benício) esteja por trás da tentativa de assassinato.
Enquanto o policial aprofunda as apurações, outros elementos da investigação acabam revelando a ligação de Gerluce com o roubo da escultura.