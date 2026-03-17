Três Graças: Joaquim se infiltra como mordomo na casa de Ferette para fugir da polícia

Disfarce coloca personagem dentro do núcleo central do conflito enquanto investigação avança

Na Telinha - 17 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Joaquim (Marcos Palmeira) encontra uma alternativa para evitar a prisão em meio ao avanço das investigações sobre o roubo da escultura.

Diante do risco de ser localizado pelas autoridades, ele aceita uma proposta que muda sua posição dentro da trama.

A estratégia envolve assumir uma nova identidade e passar a trabalhar como mordomo na casa de Ferette (Murilo Benício).

O disfarce permite que Joaquim permaneça fora do alcance imediato da polícia, ao mesmo tempo em que se mantém próximo de um dos principais nomes ligados ao caso.

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