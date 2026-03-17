Três Graças: Joaquim se infiltra como mordomo na casa de Ferette para fugir da polícia

Disfarce coloca personagem dentro do núcleo central do conflito enquanto investigação avança

Na Telinha -
Três Graças: Joaquim se infiltra como mordomo na casa de Ferette para fugir da polícia

Nos próximos capítulos de Três Graças, Joaquim (Marcos Palmeira) encontra uma alternativa para evitar a prisão em meio ao avanço das investigações sobre o roubo da escultura.

Diante do risco de ser localizado pelas autoridades, ele aceita uma proposta que muda sua posição dentro da trama.

A estratégia envolve assumir uma nova identidade e passar a trabalhar como mordomo na casa de Ferette (Murilo Benício).

Leia também

O disfarce permite que Joaquim permaneça fora do alcance imediato da polícia, ao mesmo tempo em que se mantém próximo de um dos principais nomes ligados ao caso.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.