Três Graças: Maggye descobre envolvimento de Júnior no roubo e pede tempo no namoro

Confissão do rapaz abala relação e amplia impactos do crime para além da investigação policial

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Três Graças: Maggye descobre envolvimento de Júnior no roubo e pede tempo no namoro

Nos próximos capítulos de Três Graças, o roubo da escultura passa a atingir diretamente a vida pessoal de Maggye (Mell Muzzillo).

A jovem descobre que Júnior (Guthierry Sotero) teve participação no esquema envolvendo a obra, o que provoca uma mudança na dinâmica do casal.

A revelação acontece quando o próprio Júnior decide admitir seu envolvimento.

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Diante do avanço das investigações e da pressão sobre os suspeitos, ele opta por contar a verdade, interrompendo versões anteriores e expondo sua ligação com o caso.

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