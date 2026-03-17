Três Graças: Maggye descobre envolvimento de Júnior no roubo e pede tempo no namoro
Confissão do rapaz abala relação e amplia impactos do crime para além da investigação policial
Nos próximos capítulos de Três Graças, o roubo da escultura passa a atingir diretamente a vida pessoal de Maggye (Mell Muzzillo).
A jovem descobre que Júnior (Guthierry Sotero) teve participação no esquema envolvendo a obra, o que provoca uma mudança na dinâmica do casal.
A revelação acontece quando o próprio Júnior decide admitir seu envolvimento.
Diante do avanço das investigações e da pressão sobre os suspeitos, ele opta por contar a verdade, interrompendo versões anteriores e expondo sua ligação com o caso.