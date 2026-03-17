Três Graças: Paulinho impede atentado e rende capanga ligado a Ferette

Policial surpreende homem armado que o aguardava perto de seu prédio e suspeito é identificado como funcionário do empresário investigado

Na Telinha -
Três Graças: Paulinho impede atentado e rende capanga ligado a Ferette

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Paulinho (Romulo Estrela) consegue impedir um novo atentado contra sua vida ao surpreender e render Vicente (Marcello Escorel), homem ligado a Ferette (Murilo Benício) que aguardava uma oportunidade para atacá-lo nas proximidades de seu prédio.

A situação ocorre depois que o policial decide aprofundar a investigação sobre a tentativa de assassinato que sofreu anteriormente ao lado de Gerluce (Sophie Charlotte).

Ao reunir pistas sobre o ataque, Paulinho identifica o carro utilizado pelo atirador e reconstrói o trajeto percorrido no dia do crime.

Leia também

A análise das informações o leva à suspeita de que Ferette possa ter ordenado a ação.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.