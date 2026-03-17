Três Graças: Paulinho impede atentado e rende capanga ligado a Ferette

Policial surpreende homem armado que o aguardava perto de seu prédio e suspeito é identificado como funcionário do empresário investigado

Na Telinha - 17 de março de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Paulinho (Romulo Estrela) consegue impedir um novo atentado contra sua vida ao surpreender e render Vicente (Marcello Escorel), homem ligado a Ferette (Murilo Benício) que aguardava uma oportunidade para atacá-lo nas proximidades de seu prédio.

A situação ocorre depois que o policial decide aprofundar a investigação sobre a tentativa de assassinato que sofreu anteriormente ao lado de Gerluce (Sophie Charlotte).

Ao reunir pistas sobre o ataque, Paulinho identifica o carro utilizado pelo atirador e reconstrói o trajeto percorrido no dia do crime.

A análise das informações o leva à suspeita de que Ferette possa ter ordenado a ação.

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