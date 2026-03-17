Vídeo mostra adolescentes pegando rabeira em caminhão na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis

Embora prática ainda seja muito popular, ela é considerada ilegal pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Augusto Araújo - 17 de março de 2026

Adolescentes foram filmados cometendo prática ilegal. (Imagem: Reprodução)

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostram cinco garotos, entre crianças e adolescentes, “pegando rabeira” em um caminhão na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis.

Conforme as imagens, é possível ver dois dos envolvidos de pé no veículo, agarrados ao compartimento traseiro, enquanto outros dois se utilizam de bicicletas para acompanhar os colegas.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que uma situação dessas é flagrada na mesma avenida. Em junho do ano passado, 12 adolescentes foram avistados “pegando carona” em um caminhão na Pedro Ludovico.

Embora a prática ainda seja muito popular, ela é considerada ilegal pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Artigo 255 do documento considera que “conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva”, em desacordo com o artigo, é uma infração média.

A pena é de remoção da bicicleta, sendo liberada apenas com pagamento de multa.

Em situações mais graves, pode até ser interpretado como direção perigosa ou risco à segurança viária, dependendo da análise da autoridade responsável.

PERIGOSO DEMAIS 📹 Vídeo mostra adolescentes pegando rabeira em caminhão na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis Leia: pic.twitter.com/pPh9UN27Bx — Portal 6 (@portal6noticias) March 17, 2026

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