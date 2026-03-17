Vídeo mostra adolescentes pegando rabeira em caminhão na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis

Embora prática ainda seja muito popular, ela é considerada ilegal pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Vídeo mostra adolescentes pegando rabeira em caminhão na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis
Adolescentes foram filmados cometendo prática ilegal. (Imagem: Reprodução)

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostram cinco garotos, entre crianças e adolescentes, “pegando rabeira” em um caminhão na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis.

Conforme as imagens, é possível ver dois dos envolvidos de pé no veículo, agarrados ao compartimento traseiro, enquanto outros dois se utilizam de bicicletas para acompanhar os colegas.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que uma situação dessas é flagrada na mesma avenida. Em junho do ano passado, 12 adolescentes foram avistados “pegando carona” em um caminhão na Pedro Ludovico. 

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Embora a prática ainda seja muito popular, ela é considerada ilegal pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Artigo 255 do documento considera que “conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva”, em desacordo com o artigo, é uma infração média.

A pena é de remoção da bicicleta, sendo liberada apenas com pagamento de multa.

Em situações mais graves, pode até ser interpretado como direção perigosa ou risco à segurança viária, dependendo da análise da autoridade responsável.

 

 

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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