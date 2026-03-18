Além de A Usurpadora: 3 clássicos mexicanos que ganharam novas versões

Televisa atualizou melodramas consagrados

Na Telinha -
Além de A Usurpadora: 3 clássicos mexicanos que ganharam novas versões

O SBT passou a apostar em um novo produto em suas madrugadas nesta semana para turbinar a audiência.

A emissora reprisa diariamente A Usurpadora (2019), remake da Televisa do clássico de 1998 e campeão de reapresentações no Brasil.

Intitulada Fábrica de Sonhos, o conglomerado mexicano produziu, entre 2019 e 2024, uma série de remakes para atualizar melodramas clássicos da casa em formato mais curto e com embalagem mais moderna.

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