Apartamentos no Jundiaí, com planta de 25m² a 47m², podem ser adquiridos a partir de R$ 490/mês

Projeto oferece sinal reduzido e pagamento flexível para atrair novos compradores e investidores

Damara Dantas - 18 de março de 2026

Nova geração da linha HIT chega a Anápolis. (Foto: Divulgação)

Sabe os imóveis compactos, com menor custo de manutenção, maior liquidez e facilidade de locação, ideais para universitários e para quem busca estadia de curta e média duração? Este tipo de empreendimento chega a Anápolis com a nova geração da linha HIT, agora também com condições que ampliam o acesso de novos compradores e investidores.

O projeto oferece metragens reduzidas e soluções inteligentes, reunindo características já valorizadas pelo público. Tudo isso em um momento de aquecimento do mercado imobiliário, impulsionado pela crescente demanda por moradias práticas, bem localizadas e com potencial de valorização.

O movimento acompanha o cenário econômico do município, que tem fortalecido o setor nos últimos anos. Fatores como o turismo de negócios, o turismo hospitalar e o fluxo de estudantes universitários ampliam a procura por opções que atendam diferentes perfis, incluindo durações de estadia diversas.

A nova geração da linha HIT surge alinhada a essa tendência. O projeto aposta em unidades de 25 m² a 47 m², com opções de um ou dois quartos, planejadas para otimizar espaços e atender tanto quem busca moradia quanto investimento.

O empreendimento será composto por torre única, com cerca de 25 pavimentos e aproximadamente 197 unidades. A proposta prioriza eficiência de planta e funcionalidade, fatores que contribuem diretamente para o desempenho no mercado.

Outro diferencial está nas áreas comuns. O projeto contará com espaços distribuídos em diferentes níveis, incluindo ambientes como pool house, sky club e áreas gourmet, seguindo um conceito de lazer integrado e voltado à experiência dos moradores.

O histórico da linha HIT em Anápolis também reforça o interesse do público. Empreendimentos anteriores registraram valorização expressiva, com índices de 153% em 78 meses, 156% em 65 meses e 97% em 48 meses.

Além da valorização patrimonial, o modelo se destaca pelo potencial de geração de renda. Simulações indicam que unidades de cerca de 40 m² podem gerar entre R$ 1.950 e R$ 3.510 mensais, dependendo da taxa de ocupação.

Somando esse fator à valorização ao longo do tempo, a rentabilidade estimada pode chegar a aproximadamente 2,5% ao mês, o que reforça o interesse de investidores.

Outro ponto que reforça a atratividade do empreendimento são as condições de aquisição. O projeto conta com sinal a partir de R$ 19.990, com possibilidade de parcelamento flexível e prestações mensais a partir de R$ 490, facilitando a entrada tanto para quem deseja sair do aluguel quanto para quem busca investir.

A nova fase da linha HIT é desenvolvida pela FC Incorporadora em parceria com a Lírios Incorporadora & Urbanismo, acompanhando a evolução do mercado local e a demanda crescente por soluções mais compactas, funcionais e com potencial de retorno.

Interessados em saber mais sobre o empreendimento podem entrar em contato com Allison Henrique pelo telefone 62 99200-8275.