BBB 26: Ana Paula acusa Chaiany de estar fazendo personagem no jogo

A jornalista expôs sua desconfiança em conversa com Juliano Floss e Solange Couto

Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula acusa Chaiany de estar fazendo personagem no jogo

Em conversa com Juliano Floss, Ana Paula Renault criticou as atitudes de Chaiany no BBB 26.

A veterana relembrou o Sincerão no qual foi apontada pela então “aliada” e acabou recebendo gosma ao lado de Milena, Jonas Sulzbach e do dançarino.

“A Chaiany me pôs nesse paredão.

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Ela sabia exatamente o que estava fazendo.

Ela me pôs no Sincerão.

O Breno era um que batia na tecla que ela não sabia o que estava fazendo.

Juliano, você acredita mesmo?”, questionou a jornalista.

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