BBB 26: Ana Paula acusa Chaiany de estar fazendo personagem no jogo
A jornalista expôs sua desconfiança em conversa com Juliano Floss e Solange Couto
Em conversa com Juliano Floss, Ana Paula Renault criticou as atitudes de Chaiany no BBB 26.
A veterana relembrou o Sincerão no qual foi apontada pela então “aliada” e acabou recebendo gosma ao lado de Milena, Jonas Sulzbach e do dançarino.
“A Chaiany me pôs nesse paredão.
Ela sabia exatamente o que estava fazendo.
Ela me pôs no Sincerão.
O Breno era um que batia na tecla que ela não sabia o que estava fazendo.
Juliano, você acredita mesmo?”, questionou a jornalista.