BBB 26: Ana Paula enquadra Samira após falta de apoio: "Você quer aliviar para o seu lado"

A jornalista e a atendente de bar tiveram uma conversa franca na tarde desta quarta-feira (18)

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BBB 26: Ana Paula enquadra Samira após falta de apoio: "Você quer aliviar para o seu lado"

Incomodada com a falta de apoio ao voltar do seu terceiro paredão no BBB 26, Ana Paula Renault teve uma conversa franca com Samira na tarde desta quarta-feira (18).

A veterana deixou claro que ficou decepcionada com a postura dos aliados.

“Cada um entrega aquilo que pode e a vida é assim”, comentou a jornalista, que momentos antes já tinha falado que não recebeu um abraço sequer de Milena e da atendente de bar.

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“Não pensa assim, Ana”, pediu a colega.

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