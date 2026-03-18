BBB 26: Ana Paula provoca Cowboy após voltar do paredão: "Tudo bem?"
A jornalista também tirou onda com a cara de Jonas Sulzbach
Após sobreviver ao seu terceiro paredão no BBB 26, Ana Paula Renault resolveu provocar Alberto Cowboy nesta quarta-feira (18).
Inicialmente, o brother tentou ignorar a sister, mas não conseguiu ficar calado por muito tempo.
“Muito bom dia!
Está tudo bem?”, questionou a loira, em tom irônico.
“Acordou com dor de ouvido?
Não está me escutando?
Já foi procurar um médico?”, cutucou a jornalista, insistindo no diálogo.