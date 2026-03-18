BBB 26: Ana Paula provoca Cowboy após voltar do paredão: "Tudo bem?"

A jornalista também tirou onda com a cara de Jonas Sulzbach

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BBB 26: Ana Paula provoca Cowboy após voltar do paredão: "Tudo bem?"

Após sobreviver ao seu terceiro paredão no BBB 26, Ana Paula Renault resolveu provocar Alberto Cowboy nesta quarta-feira (18).

Inicialmente, o brother tentou ignorar a sister, mas não conseguiu ficar calado por muito tempo.

“Muito bom dia!

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Está tudo bem?”, questionou a loira, em tom irônico.

“Acordou com dor de ouvido?

Não está me escutando?

Já foi procurar um médico?”, cutucou a jornalista, insistindo no diálogo.

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