BBB 26: Ana Paula se queixa de falta de apoio após voltar do paredão: "Ninguém me abraçou"

A jornalista expôs seu incômodo em conversa com Samira e Juliano Floss

Na Telinha - 18 de março de 2026

A eliminação de Breno segue repercutindo no BBB 26.

Samira, Juliano Floss e Ana Paula Renault tiveram uma conversa a respeito do climão que se instaurou no quarto.

A jornalista, porém, lembrou que ninguém a apoiou após o resultado ser anunciado.

“Eu e Milena estávamos tristes que o Breno tinha saído.

Aí eu vi que você abraçou Chaiany…”, comentou a atendente de bar, sendo interrompida pela veterana.

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