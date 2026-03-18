BBB 26: Ana Paula se queixa de falta de apoio após voltar do paredão: "Ninguém me abraçou"

A jornalista expôs seu incômodo em conversa com Samira e Juliano Floss

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BBB 26: Ana Paula se queixa de falta de apoio após voltar do paredão: "Ninguém me abraçou"

A eliminação de Breno segue repercutindo no BBB 26.

Samira, Juliano Floss e Ana Paula Renault tiveram uma conversa a respeito do climão que se instaurou no quarto.

A jornalista, porém, lembrou que ninguém a apoiou após o resultado ser anunciado.

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“Eu e Milena estávamos tristes que o Breno tinha saído.

Aí eu vi que você abraçou Chaiany…”, comentou a atendente de bar, sendo interrompida pela veterana.

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