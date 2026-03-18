BBB 26: Milena provoca Cowboy e o desafia a enfrentá-la no paredão: "Quero ver o medo nos seus olhos"
A sister e o brother também bateram boca por causa da estalecada que ela tomou na sequência
O tempo fechou entre Milena e Alberto Cowboy no BBB 26.
Logo após a eliminação de Breno, a sister resolveu provocar o brother e desafiá-lo a enfrentá-la no próximo paredão.
A pipoca chegou a manifestar o desejo de “ver o medo nos olhos” do rival.
“Você sabe que eu vou em um paredão com você, não é, Humberto?
E eu vou ver o medo nos seus olhos, porque você vai sair!”, gritou a recreadora infantil e babá.
“Eu não tenho medo de você, não, Milena.
Nem do paredão”, respondeu o veterano.