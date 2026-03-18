BBB 26: Milena se desentende com Juliano, chora e arruma treta com Cowboy
A recreadora infantil está com os ânimos exaltados desde a eliminação de Breno
Milena anda com os ânimos exaltados no BBB 26 desde a eliminação de Breno.
Na tarde desta quarta-feira (18), a sister acabou se desentendendo com Juliano Floss.
Momentos depois, ela voltou a discutir com Alberto Cowboy na cozinha.
A babá não gostou de ser questionada pelo aliado sobre o motivo de estar arrumando a cama dele.
“Me erra, Juliano.
As ações são minhas.
Você acha que quero perder estaleca à toa?
Não quero”, respondeu a mineira.