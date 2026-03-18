BBB 26: Milena se desentende com Juliano, chora e arruma treta com Cowboy

A recreadora infantil está com os ânimos exaltados desde a eliminação de Breno

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BBB 26: Milena se desentende com Juliano, chora e arruma treta com Cowboy

Milena anda com os ânimos exaltados no BBB 26 desde a eliminação de Breno.

Na tarde desta quarta-feira (18), a sister acabou se desentendendo com Juliano Floss.

Momentos depois, ela voltou a discutir com Alberto Cowboy na cozinha.

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A babá não gostou de ser questionada pelo aliado sobre o motivo de estar arrumando a cama dele.

“Me erra, Juliano.

As ações são minhas.

Você acha que quero perder estaleca à toa?

Não quero”, respondeu a mineira.

Leia conteúdo completo aqui.

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