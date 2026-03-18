BBB 26: Milena se queixa com Samira após Ana Paula trocar de cama

A babá reclamou da decisão da jornalista e tentou entender a motivação

Na Telinha - 18 de março de 2026

Após ter um leve desentendimento com Ana Paula Renault e respeito das estratégias adotadas no jogo e sobre a eliminação de Breno do BBB 26, Milena se dirigiu até a área externa para conversar com Samira.

No papo, a dupla repercutiu a decisão da veterana de trocar de cama no quarto.

“E essa troca de cama do nada?

Eu estava tentando dialogar, ia falar da cama, aí eu: ‘Melhor deixar isso para amanhã'”, lamentou a recreadora infantil.

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