Coração Acelerado: Janete confronta Zilá após vídeo de Naiane e tenta proteger Agrado

Publicação nas redes sociais levanta suspeitas e leva personagem a agir para afastar jovem de possível manipulação

Na Telinha - 18 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, a divulgação de um vídeo por Naiane (Isabelle Drummond) nas redes sociais provoca reação imediata de Janete (Letícia Spiller), que confronta Zilá (Leandra Leal) ao desconfiar da situação e tenta proteger Agrado (Isadora Cruz).

O conteúdo publicado pela vilã passa a repercutir entre os personagens e levanta dúvidas sobre a veracidade das informações apresentadas.

Ao assistir ao material, Janete identifica inconsistências e passa a observar com mais atenção a relação entre Naiane e Zilá.

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