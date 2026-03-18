Coração Acelerado: Leandro ajuda Agrado a alavancar a carreira: "Aceito"

Rival de João Raul se torna produtor musical da dupla formada pela amiga e Duda

Na Telinha - 18 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Leandro (David Junior) volta e dá um Up à carreira de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz).

A jovem reencontra o amigo em Goiânia, descobre que ele está com um estúdio, e se lançando como produtor musical, e firma parceria.

A oportunidade surge em um momento onde tudo parece se mover contra a iniciativa da filha de Janete (Letícia Spiller) em formar uma dupla sertaneja com a amiga.

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