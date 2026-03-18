Fora do BBB 26, Breno reage a flerte de Gil do Vigor, e Louro Mané pede "trisal"

Eliminado tomou café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (18)

Na Telinha - 18 de março de 2026

Eliminado do BBB 26, Breno tomou o café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira (18).

No matutino, ele reagiu ao flerte com Gil do Vigor, que rolou na entrevista após o confinamento, e ouviu a torcida de Louro Mané por um “trisal” envolvendo ex-BBBs.

Ana Maria Braga comentou com o entrevistado: “Ontem, você conversando com o Gil [no bate-papo após a eliminação, transmitido na internet], você também quase ficou vermelho.

Deu um baile no Gil, rolou um flerte… Falta só engatar um telefone aí, o resto tudo tá certo”.

Leia conteúdo completo aqui.