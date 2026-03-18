Globo joga pesado e escala blockbuster para turbinar Eliana
Franquia é campeã de audiência nas tardes da Globo
A Globo escalou um arrasa-quarteirão para anteceder o Em Família com Eliana no próximo domingo (22).
A emissora vai exibir Velozes e Furiosos 9 (2021) na Temperatura Máxima a partir das 12h25, conforme a grade apontada no site oficial.
O longa-metragem tem uma duração de aproximadamente 2h20 e foi exibido apenas uma vez: na Tela Quente, em agosto de 2024.
Há quase dois anos, registrou 11,4 pontos de média na Grande SP, indo ao ar depois do reality show Estrela da Casa.