Glória Vanique explica saída da Globo e fala sobre mudanças na carreira

Jornalista afirma que decisão ocorreu após reavaliação de objetivos profissionais

Na Telinha - 18 de março de 2026

A jornalista Glória Vanique comentou, nesta quarta-feira (18), os motivos que a levaram a deixar a Globo durante participação no programa NaTelinha Talk, conduzido por Drika Oliveira e Helô Amighini.

Ao relembrar sua trajetória, a jornalista destacou que grande parte de sua formação ocorreu dentro da emissora, incluindo passagens por afiliadas no interior.

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