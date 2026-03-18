Glória Vanique se compara a Fátima Bernardes sobre ida ao Mulheres e crava: "Não me conhecem"

Em entrevista ao NaTelinha, Glória Vanique abriu o jogo

Na Telinha - 18 de março de 2026

Glória Vanique rebateu críticas que recebeu logo na chegada ao Mulheres, da TV Gazeta.

Em entrevista ao NaTelinha Talk, desta quarta-feira (18), a apresentadora chegou a se comparar com Fátima Bernardes, pelo movimento que fez ao deixar o jornalismo e migrar para o entretenimento e também citou Ana Paula Padrão.

Em conversa com Drika Oliveira e Helô Amighini, a apresentadora falou do desafio.

“Eu adoro desafio, minha vida sempre foi movida a desafio.

O Jornalismo, pelo tipo de notícia, da questão da imparcialidade, você fica mais presa a um determinado formato”.

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