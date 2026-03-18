Havan anuncia próxima cidade que vai ganhar megaloja de 10 mil m² com 200 vagas de emprego

Megaloja da Havan com 10 mil m² deve gerar 200 empregos em cidade sulista e impulsionar a economia local a partir de junho de 2026

Gabriel Dias - 18 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Havan)

Uma cidade de pouco mais de 35 mil habitantes, na Serra do Rio Grande do Sul, está prestes a receber um empreendimento de grande porte que promete movimentar a economia local.

A construção de uma megaloja da rede Havan já está em andamento e deve gerar cerca de 200 empregos diretos.

A unidade está sendo erguida em Garibaldi, às margens da BR-470, e segue o padrão arquitetônico característico da marca.

O projeto inclui uma estrutura de aproximadamente 10 mil metros quadrados, com fachada inspirada na Casa Branca e a tradicional réplica da Estátua da Liberdade.

A inauguração está prevista para o dia 6 de junho de 2026. Além do espaço comercial, o empreendimento contará com praça de alimentação e estacionamento gratuito, com foco em oferecer conforto e praticidade aos clientes.

Segundo a empresa, a chegada da loja deve impulsionar não apenas o comércio, mas também setores ligados a serviços e fornecedores da região.

A proposta é integrar lazer e consumo em um único espaço, modelo já adotado pela rede em outras cidades do país.

As vagas abertas para a unidade incluem benefícios como 14º salário e prêmio por assiduidade. De acordo com a Havan, a maior parte das oportunidades já foi preenchida, mas ainda é possível se candidatar por meio do site oficial da empresa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!