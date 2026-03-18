Havan anuncia próxima cidade que vai ganhar megaloja de 10 mil m² com 200 vagas de emprego
Megaloja da Havan com 10 mil m² deve gerar 200 empregos em cidade sulista e impulsionar a economia local a partir de junho de 2026
Uma cidade de pouco mais de 35 mil habitantes, na Serra do Rio Grande do Sul, está prestes a receber um empreendimento de grande porte que promete movimentar a economia local.
A construção de uma megaloja da rede Havan já está em andamento e deve gerar cerca de 200 empregos diretos.
A unidade está sendo erguida em Garibaldi, às margens da BR-470, e segue o padrão arquitetônico característico da marca.
O projeto inclui uma estrutura de aproximadamente 10 mil metros quadrados, com fachada inspirada na Casa Branca e a tradicional réplica da Estátua da Liberdade.
A inauguração está prevista para o dia 6 de junho de 2026. Além do espaço comercial, o empreendimento contará com praça de alimentação e estacionamento gratuito, com foco em oferecer conforto e praticidade aos clientes.
Segundo a empresa, a chegada da loja deve impulsionar não apenas o comércio, mas também setores ligados a serviços e fornecedores da região.
A proposta é integrar lazer e consumo em um único espaço, modelo já adotado pela rede em outras cidades do país.
As vagas abertas para a unidade incluem benefícios como 14º salário e prêmio por assiduidade. De acordo com a Havan, a maior parte das oportunidades já foi preenchida, mas ainda é possível se candidatar por meio do site oficial da empresa.
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