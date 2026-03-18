Lázaro Ramos acredita no sentimento de Jendal por Alika: "O problema é o que ele faz com esse amor"

Ator diz que basta vestir o figurino para sentir a imponência do vilão de A Nobreza do Amor

Na Telinha -
Lázaro Ramos acredita no sentimento de Jendal por Alika: "O problema é o que ele faz com esse amor"

Antes de A Nobreza do Amor estrear, era improvável imaginar Lázaro Ramos no papel de vilão.

Não por ser incapaz, longe disso.

Mas pelo ator trazer o humor na veia e aquele tempero baiano no sangue.

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A proposta da novela e todo o seu contexto, assim como a oportunidade de dar vida ao Jendal, foram fatores primordiais para ele aceitar o papel.

Um grande desafio, como afirmou ao NaTelinha, e demais veículos de imprensa, no lançamento do folhetim.

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