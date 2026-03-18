Marquito deixa a UTI, mas está "falando tudo torto", revela Ratinho
Humorista sofreu um grave acidente de moto
Ratinho contou que conversou por telefone com Marquito, que está internado desde 25 de fevereiro e chegou a ficar em coma induzido após um grave acidente de moto em São Paulo.
O apresentador do SBT revelou que seu parceiro de programa já deixou a UTI, mas está com problemas na fala.
“Marquito falou no telefone hoje para mim…
Vou contar uma coisa para o público que gosta do Marquito como eu gosto.
Nós estamos juntos há 28 anos, eu e o Marquito.
E ele tinha uma mania para incomodar a gente, ele ficava assim com o microfone [imita o barulho]”, detalhou.