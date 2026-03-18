Mega-Sena 2985: apostadores de três estados levam bolada de mais de R$ 34 milhões; veja as cidades sorteadas

Três apostas simples acertam as seis dezenas da Mega-Sena 2985 e dividem prêmio milionário; veja valores, cidades e probabilidades

Gustavo de Souza - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Três apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2985 da Mega-Sena e vão dividir um prêmio que ultrapassa R$ 104 milhões. Cada vencedor levará R$ 34.856.052,53, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias no país.

Os números sorteados foram: 06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60. As apostas vencedoras são das cidades de Camocim, Catalão e Presidente Castelo Branco.

Cidades sorteadas concentram apostas vencedoras

As três apostas premiadas foram registradas em Camocim (CE), no litoral cearense; em Catalão (GO), no sudeste goiano; e em Presidente Castelo Branco (PR), no norte paranaense. Apesar da distância geográfica entre elas, os jogos têm algo em comum: todos foram apostas simples, com apenas seis dezenas.

Esse tipo de aposta é o mais acessível da Mega-Sena, custando R$ 6, mas também oferece as menores chances de vitória — o que torna o resultado ainda mais significativo para os ganhadores dessas cidades.

Apostas simples levam o prêmio principal

De acordo com a Caixa, todos os ganhadores fizeram apostas simples, com seis dezenas, a modalidade mais básica e barata do jogo. Esse tipo de aposta custa R$ 6 e oferece a menor probabilidade de acerto, o que torna o resultado ainda mais expressivo.

Além do prêmio principal, a quina (para quem acerta cinco números) teve 96 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 34.815,62. Já a quadra registrou 4.494 ganhadores, cada um recebendo R$ 1.225,92.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Também é possível participar por meio de bolões, inclusive em formato online, com prazo estendido até 20h30. Os pagamentos podem ser realizados via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da instituição. A participação é restrita a maiores de 18 anos.

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