Quantos filhos Giuliana tem em Terra Nostra? Entenda quantidade de crianças
Juanito, Aninha e mais: veja quantos são os descendentes da italiana na trama
Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) sofre por ter seus filhos tirados de seus braços.
Ao longo da trama, a italiana tem algumas crianças, o que gera confusão entre os telespectadores sobre a quantidade de descendentes da protagonista.
A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.
Ao todo, Giuliana tem apenas dois filhos biológicos até a reta final da história.
Além disso, ela passou um tempo criando um bebê que não era filho dela.