Quantos filhos Giuliana tem em Terra Nostra? Entenda quantidade de crianças

Juanito, Aninha e mais: veja quantos são os descendentes da italiana na trama

Na Telinha -
Quantos filhos Giuliana tem em Terra Nostra? Entenda quantidade de crianças

Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) sofre por ter seus filhos tirados de seus braços.

Ao longo da trama, a italiana tem algumas crianças, o que gera confusão entre os telespectadores sobre a quantidade de descendentes da protagonista.

A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.

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Ao todo, Giuliana tem apenas dois filhos biológicos até a reta final da história.

Além disso, ela passou um tempo criando um bebê que não era filho dela.

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