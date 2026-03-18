Quantos filhos Giuliana tem em Terra Nostra? Entenda quantidade de crianças

Juanito, Aninha e mais: veja quantos são os descendentes da italiana na trama

Na Telinha - 18 de março de 2026

Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) sofre por ter seus filhos tirados de seus braços.

Ao longo da trama, a italiana tem algumas crianças, o que gera confusão entre os telespectadores sobre a quantidade de descendentes da protagonista.

A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.

Ao todo, Giuliana tem apenas dois filhos biológicos até a reta final da história.

Além disso, ela passou um tempo criando um bebê que não era filho dela.

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