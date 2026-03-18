Rainha da Sucata: Laurinha se mata e incrimina Maria do Carmo: “Sucateira ordinária”

Vilã comete sua última maldade na reta final da novela

Na Telinha - 18 de março de 2026

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) vai se matar para, assim, incriminar Maria do Carmo (Regina Duarte) por assassinato.

A vilã comete sua última maldade na reta final da novela, reprisada em Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Laurinha atrai Maria do Carmo para o alto do prédio da Sucata no dia da festa de lançamento do carro de Edu (Tony Ramos).

Ao ser questionada sobre o que está fazendo ali, a maluca responde: “Olhando a cidade!

É um deslumbramento ter a cidade aos nossos pés”.

Leia conteúdo completo aqui.