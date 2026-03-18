Rainha da Sucata: Laurinha se mata e incrimina Maria do Carmo: “Sucateira ordinária”
Vilã comete sua última maldade na reta final da novela
Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) vai se matar para, assim, incriminar Maria do Carmo (Regina Duarte) por assassinato.
A vilã comete sua última maldade na reta final da novela, reprisada em Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Laurinha atrai Maria do Carmo para o alto do prédio da Sucata no dia da festa de lançamento do carro de Edu (Tony Ramos).
Ao ser questionada sobre o que está fazendo ali, a maluca responde: “Olhando a cidade!
É um deslumbramento ter a cidade aos nossos pés”.