Roberta Rodrigues desabafa sobre ex-diretor da Globo: "Ele foi racista e abusivo"
Atriz, que processou a emissora, relatou ter sido desrespeitada “de forma agressiva”
Roberta Rodrigues relembrou, em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, o processo que moveu contra a Globo após relatar ter sofrido racismo e assédio moral nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador (2021).
A denúncia feita por ela e por outras atrizes culminou na demissão do diretor Vinícius Coimbra.
“Eu passei por um processo, um caso de racismo.
Esse diretor foi muito agressivo, ele foi racista e abusivo”, cravou Roberta Rodrigues, sem citar nomes.