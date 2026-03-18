Roberta Rodrigues desabafa sobre ex-diretor da Globo: "Ele foi racista e abusivo"

Atriz, que processou a emissora, relatou ter sido desrespeitada “de forma agressiva”

Na Telinha - 18 de março de 2026

Roberta Rodrigues relembrou, em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, o processo que moveu contra a Globo após relatar ter sofrido racismo e assédio moral nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador (2021).

A denúncia feita por ela e por outras atrizes culminou na demissão do diretor Vinícius Coimbra.

“Eu passei por um processo, um caso de racismo.

Esse diretor foi muito agressivo, ele foi racista e abusivo”, cravou Roberta Rodrigues, sem citar nomes.

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