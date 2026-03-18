Sonia Abrão pede a eliminação de Milena do BBB 26; saiba o motivo

Apresentadora fez discurso indignado no A Tarde é Sua

Na Telinha - 18 de março de 2026

No A Tarde é Sua desta quarta-feira (18), Sonia Abrão revelou torcida para que Milena seja eliminada em breve do BBB 26.

A apresentadora se revoltou com o comportamento da recreadora infantil após a saída de Breno e apostou que a babá gostaria que Ana Paula Renault tivesse levado a pior na votação popular.

“Pra mim, ela não tem mais importância nenhuma nesse jogo.

Quero mais é que fure a fila e que a Milena vá embora também.

Por quê?

Porque ela tentou virar o jogo.

Ela queria a saída da Ana Paula, ela quer o protagonismo de qualquer maneira”, avaliou a jornalista.

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