Três Graças: delegada pressiona equipe e ameaça afastar investigadores do caso

Cobrança por resultados coloca Jairo e Juquinha no centro da tensão na apuração do roubo

Na Telinha - 18 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, a condução das investigações sobre o roubo da escultura passa a enfrentar pressão interna dentro da polícia.

A delegada Marise (Aline Fanju) decide intervir diretamente ao avaliar o andamento do caso e questiona os métodos adotados pela equipe responsável.

Durante reuniões, a delegada cobra resultados e demonstra insatisfação com a ausência de avanços concretos.

A postura coloca os investigadores Jairo (André Mattos) e Juquinha (Gabriela Medvedovski) no centro das cobranças, já que ambos atuam nas principais linhas da apuração.

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