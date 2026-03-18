Três Graças: delegada pressiona equipe e ameaça afastar investigadores do caso

Cobrança por resultados coloca Jairo e Juquinha no centro da tensão na apuração do roubo

Na Telinha -
Três Graças: delegada pressiona equipe e ameaça afastar investigadores do caso

Nos próximos capítulos de Três Graças, a condução das investigações sobre o roubo da escultura passa a enfrentar pressão interna dentro da polícia.

A delegada Marise (Aline Fanju) decide intervir diretamente ao avaliar o andamento do caso e questiona os métodos adotados pela equipe responsável.

Durante reuniões, a delegada cobra resultados e demonstra insatisfação com a ausência de avanços concretos.

Leia também

A postura coloca os investigadores Jairo (André Mattos) e Juquinha (Gabriela Medvedovski) no centro das cobranças, já que ambos atuam nas principais linhas da apuração.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.