Três Graças: delegada pressiona equipe e ameaça afastar investigadores do caso
Cobrança por resultados coloca Jairo e Juquinha no centro da tensão na apuração do roubo
Nos próximos capítulos de Três Graças, a condução das investigações sobre o roubo da escultura passa a enfrentar pressão interna dentro da polícia.
A delegada Marise (Aline Fanju) decide intervir diretamente ao avaliar o andamento do caso e questiona os métodos adotados pela equipe responsável.
Durante reuniões, a delegada cobra resultados e demonstra insatisfação com a ausência de avanços concretos.
A postura coloca os investigadores Jairo (André Mattos) e Juquinha (Gabriela Medvedovski) no centro das cobranças, já que ambos atuam nas principais linhas da apuração.