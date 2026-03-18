Três Graças: Ferette usa foto de criança para pressionar entrega de dinheiro da escultura

Empresário recorre a chantagem e envolve família de Gerluce na disputa pelo valor ligado à obra

Na Telinha -
Três Graças: Ferette usa foto de criança para pressionar entrega de dinheiro da escultura

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) adota uma nova estratégia para tentar recuperar o dinheiro que estava escondido na escultura.

O empresário passa a utilizar informações envolvendo a família de Gerluce (Sophie Charlotte) como forma de pressionar a devolução do valor.

Durante a abordagem, Ferette apresenta uma fotografia relacionada a uma criança ligada ao núcleo familiar da personagem.

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