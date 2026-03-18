Três Graças: Lucélia troca casa de luxo por barraco na Chacrinha
Vilã é expulsa da galeria pelos tios, vai morar na comunidade e entra para o tráfico
Nos próximos capítulos de Três Graças, Lucélia (Daphne Bozaski) é expulsa da galeria por Kasper (Miguel Falabella), vai morar na Chacrinha e assume o comando da comunidade ao lado de Vandilson (Vinícius Teixeira).
A batata da falsiane começa a assar depois que Bagdá (Xamã) descobre que ela foi capaz de matar os pais.
A história macabra será demais até para o traficante que já havia dito que ia deixar a criminalidade.