Três Graças: Viviane se entrega à polícia e é presa junto com Gerluce

Decisão ocorre após avanço das investigações sobre o roubo da escultura e aproxima personagens no caso

Na Telinha - 18 de março de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Viviane (Gabriela Loran) se entrega à polícia e acaba presa junto com Gerluce (Sophie Charlotte), em meio ao avanço das investigações sobre o roubo da escultura.

A decisão da personagem ocorre após o cerco policial se intensificar e seu nome passar a aparecer com mais frequência nas apurações conduzidas por Paulinho (Romulo Estrela).

Diante da possibilidade de novas provas surgirem e de seu envolvimento ser exposto, Viviane opta por se apresentar espontaneamente às autoridades.

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