Vídeo: Ana Maria Braga se impressiona com calma de Breno do BBB 26: "Ai, que aflição"

"Você é calmo demais da conta", brincou

Na Telinha - 18 de março de 2026

Ana Maria Braga recebeu Breno, eliminado do BBB 26, e ficou impressionada com a calma do ex-brother.

“Tenho muitas perguntas pra te fazer.

Você é calmo demais da conta.

Ai, que aflição”, brincou a apresentadora ao chamar o intervalo comercial.

Durante o café da manhã com o eliminado, Breno afirmou que sempre teve esse comportamento.

“Não me lembro de quando tenha gritado com alguém.

[…] Sempre lidei com as minhas emoções.

Talvez o preço seja que eu não consiga expressar tanto quanto eu preciso”, reconheceu.

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