Vídeo: Ana Maria Braga se impressiona com calma de Breno do BBB 26: "Ai, que aflição"
"Você é calmo demais da conta", brincou
Ana Maria Braga recebeu Breno, eliminado do BBB 26, e ficou impressionada com a calma do ex-brother.
“Tenho muitas perguntas pra te fazer.
Você é calmo demais da conta.
Ai, que aflição”, brincou a apresentadora ao chamar o intervalo comercial.
Durante o café da manhã com o eliminado, Breno afirmou que sempre teve esse comportamento.
“Não me lembro de quando tenha gritado com alguém.
[…] Sempre lidei com as minhas emoções.
Talvez o preço seja que eu não consiga expressar tanto quanto eu preciso”, reconheceu.